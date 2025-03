Lanazione.it - Arezzo, la grande fuga dallo stadio. Da dicembre sotto i mille paganti

Da quando si è seduto sulla panchina amaranto Cristian Bucchi sta ripetendo quasi come un mantra sopratutto un concetto: l’deve divertirsi e divertire la gente da qui alla fine del campionato. Al momento tale proposito si sta rivelando a metà. Perché se sul campo la nuova filosofia comincia a dare i suoi frutti, con una squadra che adesso gioca con coraggio e proposizione (leggasi due vittorie consecutive senza subire gol), stessa cosa non si può ancora dire nei confronti del pubblico. Contro il Sestri si è toccato il punto più basso di presenze casalinghe di questa stagione con appena 627 biglietti venduti, dato addirittura peggiore di quello che era già stato il record negativo a gennaio contro il Pineto quando i tagliandi strappati al botteghino era stati 659. A onor del vero va detto che lo zoccolo duro della curva sud non ha mai mollato e mai abbandonato la squadra sia in casa che in trasferta, ma a livello generale le presenze al Comunale sono sempre meno.