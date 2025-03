Lortica.it - Arezzo, la città che brilla… ma solo nei comunicati stampa

Mentre la vicesindaca Lucia Tanti annuncia con enfasi che “sociale e sicurezza urbana sono al centro dell’azione amministrativa”, il Comune diincassa 75.000 euro di finanziamento regionale per il progetto “PAZ! Partecipazione in Piazza Zucchi”. Un nome che suona come un’esortazione alla calma, un invito a pazientare. ancora un po’.L’idea di base è nobile: rigenerare Piazza Zucchi, riportare vita, sicurezza e decoro in un’area che, secondo gli stessi amministratori, ha visto negli ultimi anni un preoccupante declino. E cosa prevede questo mirabolante piano di rinascita urbana? Eventi, installazioni temporanee e – udite udite – un “presidio sociale”. In altre parole, tavoli, sedie, chiacchiere e buona volontà. Del resto, si sa, nulla rende una piazza più sicura di qualche sedia ben piazzata e un calendario di eventi culturali.