Arbitro Inter Monza, designato il fischietto per la 28ª giornata di Serie A

di Redazioneilper la sfida di campionato in programma sabato a San Siro. La designazione completaL’AIA ha ufficializzato pochi minuti fa i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno la sfide del 28° turno del campionato diA:in programma sabato 8 Marzo, ecco chi sarà l’che dirigerà il match.Lo scontro tra la prima e l’ultima in classifica è stato affidato al signor Luca Zufferli della sezione diUdine, coadiuvato dagli assistenti Berti e Cipressa mentre il quarto uomo è Cosso. Al VAR c’è Gariglio, l’AVAR è Meraviglia. La gara tra la squadra di Alessandro Nesta e quella di Simone Inzaghi andrà in scena sabato 8 Marzo alle ore 20:45, San Siro farà da cornice ad un match sulla carta facile ma da non sottovalutare.