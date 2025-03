Ilmessaggero.it - Aprilia, si avvicinano a un'auto con a bordo due carabinieri e sparano 5 colpi: ferito uno dei due giovani militari

Leggi su Ilmessaggero.it

Scene da far west la notte scorsa ad, da diversi giorni al centro di una vera e propria escalation criminale. Non era ancora mezzanotte quando in via Lazio, nella zona nord della.