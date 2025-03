Riminitoday.it - Apre Key, il futuro dell'energia passa da Rimini: mille espositori. Il ministro: "Qui c'è voglia di innovare"

Leggi su Riminitoday.it

Key 2025i battenti e mette subito in mostra “la vivacità, ladie di scommettere sulla transizione come motore di crescita”, per usare le parole del’Ambiente ea Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Da mercoledì, e fino a venerdì 7 marzo, la.