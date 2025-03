Ilfoglio.it - Appunti contadini

"Mi chiamo Michele Naccari e sono nato di Tropea tantissimi anni fa, che manco mi ricordo più quanti. E la mia vita non è stata tranquilla come voi adesso. Io ho dovuto sudarla la vita mia”. L’incipit dell’esordio letterario del regista e sceneggiatore Marco Bonfanti, "", potrebbe essere il riassunto perfetto di tutto il libro. Un memoir raccontato in prima persona da Michele, contadino calabrese, che Bonfanti trascrive in tutta onestà con espressioni dialettali, errori grammaticali e modi di dire che rendono sincero ogni pensiero, ogni parola barcollante su cui inciampa la lettura – e che bellezza che l’autore non abbia cambiato nulla di questa verità. Il libro attraversa tutta la vita di Michele: andando indietro nel tempo, racconta della sua infanzia, segnata dalla fatica del lavoro nei campi per aiutare la famiglia anche se era solo un “ninno”: “Soldi non ce ne avevamo, nienti di nienti, e perciò bisognava faticare, ammazzarci di lavoro”.