Bolognatoday.it - Appartamento distrutto da un incendio: quattro intossicati al pronto soccorso | FOTO

Leggi su Bolognatoday.it

Danni ingenti e persone portate alper undivampato in un, a Imola, per cause in via di accertamento. Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaTodayDiverse squadre dei vigili del fuoco da Medicina e Bologna sono intervenute alle ore 23 circa di.