Appalti pubblici, la Regione premia chi garantisce il salario minimo di 9 euro

La giunta regionale toscana ha approvato una proposta di legge per incentivare le aziende che partecipano ai bandi di garaa garantire ai propri lavoratori undi 9lordi l’ora. Sebbene lanon possa imporre questa soglia per legge, potrà attribuire punteggili alle imprese che la applicano, favorendo così la tutela salariale di categorie come addetti alle pulizie, portierato e fattorinaggio.La proposta, ora al vaglio del Consiglio regionale, segue una mozione già approvata nel 2024, volta a garantire migliori condizioni economiche nei contratti degli. Il presidente Eugenio Giani e l’assessore Stefano Ciuoffo sottolineano che l’iniziativa mira a incentivare le aziende a offrire stipendi dignitosi senza violare le normative nazionali sui salari, aumentando così le loro possibilità di aggiudicarsi gliregionali.