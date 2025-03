Panorama.it - Anura rivoluziona la guerra dei droni - video

Fino a ieri se c'era in volo un piccolo drone, da qualche parte, ben nascosto nelle vicinanze, c'era giocoforza anche un operatore dotato di comando a distanza. Per neutralizzare il pericolo, oltre ad abbattere il drone, era quindi necessario scovare l'umano che vi stava dietro. Oppure il drone era del tipo ad ala fissa ed era stato lanciato da grande distanza, ma proprio per questo risultava spesso più vulnerabile dalla difesa aerea. Ebbene: da oggi un soldato dice a drone, magari anche armato di esplosivo, dove andare, in quale direzione, distanza e quota, se colpire oppure rientrare. L'uomo non deve più rimanere costantemente a contatto visivo con l'oggetto volante, limitandosi a quelloinviato dalla telecamera del drone. In termini operativi significa una enorme riduzione di rischio per il soldato pilota, così come la mancanza di un segnale radio costante tra oggetto volante e telecomando, esso stesso una traccia captabile e localizzabile, rende meno vulnerabile l'intero sistema di vigilanza o attacco.