Lidentita.it - Antonio Merlo, New York University: “L’università è un potente motore di mobilità sociale”

Leggi su Lidentita.it

, Preside Anne e Joel Ehrenkranz della facoltà di Arti e Scienze della Newdal prossimo mese di luglio sarà a capo della Drexeldi Philadelphia. Di origine italiane e laureato in economia e scienze sociali alBocconi di Milano, si è trasferito alla fine degli anni Ottanta in America dove ., New: “è undi” L'Identità.