Velvetgossip.it - Antonella Fiordelisi svela la sua nuova frequentazione: chi è il misterioso Giulio Fratini?

Leggi su Velvetgossip.it

, ex concorrente del Grande Fratello, ha recentemente fatto delle dichiarazioni intriganti riguardo a una, lasciando i fan curiosi e in attesa di ulteriori dettagli. Sebbene la 26enne non abbia rivelato il nome del suo nuovo interesse amoroso, fonti vicine alla vicenda indicano che potrebbe trattarsi di, un imprenditore di 34 anni noto per le sue precedenti relazioni con celebrità del calibro di Elisabetta Gregoraci, Raffaella Fico e Roberta Morise. La relazione trae la Gregoraci è giunta al termine a fine settembre, il che ha portato a speculazioni su un possibile avvicinamento tra lui e.avvistamenti e dichiarazioniSecondo quanto riportato dal settimanale Chi, i due sono stati avvistati insieme a Firenze, dove sembrerebbe che abbiano iniziato a frequentarsi circa due mesi fa.