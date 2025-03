Biccy.it - Antonella Fiordelisi fidanzata con l’ex di una vip con cui ha litigato, le foto

Leggi su Biccy.it

Archiviata la storia con Edoardo Donnamaria, per un lungo periodoè stata single, ma adesso pare abbia ritrovato l’amore con un altro ragazzo. I paparazzi del settimanale Chi hanno beccatovippona in compagnia di Giulio Fratini, noto imprenditore fiorentino e figlio di un miliardario con una tra le collezioni di orologi più grandi al mondo. Il 32enne però è anche stato il compagno di una vip con cuigieffina ha.“Le prime immagini delschermitrice con l’imprenditore ex di Elisabetta Gregoraci. – si legge su Chi – Una storia che va avanti in gran segreto da due mesi: ecco la verità. La vita è l’arte dell’incontro, ma anche dell’incrocio, dell’incastro. Quando sono iniziate a circolare le voci di una frequentazione fraschermitrice e gieffina e Giulio Fratini, ex di Elisabetta Gregoraci, in molti pensavano a una doppia vendetta.