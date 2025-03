Anticipazionitv.it - Anticipazioni TV, Grande Fratello: il Codacons interviene sul televoto

Ilfinisce sotto la lente dele dell’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi (Assourt). Molti telespettatori hanno sollevato dubbi sull’esito dei televoti e ora possono segnalare le presunte irregolarità. Le associazioni hanno lanciato una piattaforma per raccogliere le denunce, con l’obiettivo di valutare possibili azioni legali. Il dibattito si accende, mentre il pubblico attende chiarimenti sulla trasparenza del reality.Ilindaga suldelIlha deciso di intervenire dopo le numerose lamentele suldel. In un post su Instagram, l’associazione ha dichiarato: “Molti fan del programma hanno reagito negativamente in seguito ai recenti avvenimenti e alle decisioni prese all’interno della casa, sollevando dubbi sul sistema del”.