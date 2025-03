Dilei.it - Anticipazioni Chi l’ha visto? del 5 marzo: svolta nel caso di Pierina Paganelli

Nuovo appuntamento settimanale con Chi?: serata ricca di nuove rivelazioni quella del 5su Rai3. Federica Sciarelli tornerà a parlare di alcuni casi di cronaca che stanno tenendo banco sui media nazionali, a cominciare dall’omicidio di, passando per la morte di Liliana Resinovich e la scomparsa di Mara Favro. Come sempre, non mancherà spazio per gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.Chi?, i casi del 5La puntata si aprirà con le ultime novità su uno dei casi di cui Federica Sciarelli e la redazione del programma si sono occupati più volte negli ultimi mesi, ovvero l’omicidio di, la donna uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage della casa di Rimini in via del Ciclamino dove abitava. L’unico indagato al momento rimane Louis Dassilva, vicino di casa della vittima e amante della nuora, Manuela Bianchi.