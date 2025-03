Laprimapagina.it - Anna Pesce (Indipendenza): la promozione della donna non deve essere solo una celebrazione

Leggi su Laprimapagina.it

L’8 marzo si avvicina, e con esso torna il dibattito sul significato di questa giornata., esponente di, sottolinea l’importanza di non considerarlo un semplice momento celebrativo, ma un’occasione per riflettere sul lungo cammino ancora da percorrere verso la piena parità di genere.“Lanonuna, ma un modo per ricordare il faticoso cammino sulla viaparità”, afferma. In un contesto sociale sempre più complesso, caratterizzato da pluralità di valori e culture, lacontinua a rappresentare una parte essenziale del tessuto sociale.L’auspicio, sottolinea l’esponente di, è che un giorno non ci sia più bisogno di ricorrenze dedicate allae che il rispetto per la sua figura non sia limitato a una sola giornata all’anno.