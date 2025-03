Anm vede governo | posizioni non cambiano

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.55 "E' stato un incontro non breve in cui c'è stato uno scambio di opinioni che, devo dire, non ha portato a sostanziali modifiche delle nostree tantomeno di quelle del". Così il presidente dell'Anm Parodi, dopo l'incontro di oltre 2 ore a P.Chigi con la premier Meloni sulla riforma della giustizia e la separazione delle carriere. "Abbiamo preso atto con chiarezza della volontà deldi andare avanti senza alcun tentennamento, alcuna modifica", ha detto Parodi."Abbiamo chiesto un maggiore rispetto per i magistrati".