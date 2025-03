Lanotiziagiornale.it - Anm-Meloni, resta il muro contro muro: “Ognuno avanti per la sua strada”

Un inche doveva essere chiarificatore, ma che non sembra aver cambiato in alcun modo le carte sul tavolo. Due ore di vertice tra l’Associazione nazionale magistrati (Anm) e la presidente del Consiglio, Giorgia, a Palazzo Chigi, che si chiudono in un nulla di fatto. Presenti anche Antonio Tajani, Matteo Salvini, Carlo Nordio e Alfredo Mantovano.“Noi, come magistrati, andremoper la nostrae il governo ha detto che andràper portare a casa la riforma sulla separazione delle carriere”, spiega Cesare Parodi, presidente dell’Anm, al termine del confronto. “Non mi aspettavo di più”, aggiunge spiegando che comunque non lo considera un fallimento ma “un momento di chiarezza per la prosecuzione della nostra attività”.per la sualo stra Anm e governoCiò che sa l’Anm dopo l’indi oggi è che il progetto del governo sulla giustizia “è destinato ad andare”.