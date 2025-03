Ilrestodelcarlino.it - Angelini, successo netto. Pratica Teramo archiviata

L’Elettromeccanicarispetta i pronostici e archivia lacon un0-3 (22-25, 19-25, 13-25) nel campionato di volley di serie B1 femminile. Nel primo set èa partire più determinata, piazzando muri pesanti e allungando (12-6); poi con Vallicelli al servizio e una Caniato in splendida forma, Cesena pareggia i conti (12-12), Vecchi firma il sorpasso a muro (12-13); Guardigli allunga (19-21) e chiude Caniato di potenza. Nel secondo setdifende tanto e le azioni si allungano, il muro di Benazzi vale il break (8-10), difeso poi dall’ace di Vecchi (15-17) e capitalizzato da Vallicelli per il 19-25. Nell’ultimo parziale le bianconere sono più incisive, Calisesi in difesa è entusiasmante, Guardigli fa buona guardia a muro (2-6), Vallicelli incide anche dai nove metri (6-15), entra Oke e piazza prima un muro e poi una fast in parallela (13-24) e chiude ancora Vallicelli con un bagher rovesciato.