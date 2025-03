Ultimouomo.com - Andrea Adorante è il Calciatore del mese AIC di febbraio in B

Per la seconda volta in questa stagione,vince il premio di giocatore delAIC in Serie B. Il centravanti scuola Inter era stato il migliordel campionato già ad ottobre, quando la sua Juve Stabia pareva ancora solo una sorpresa. Sono passati mesi da allora esi è confermato, così come la sua squadra. Le vespe adesso occupano il settimo posto, in zona playoff: l’accesso alla post-season è tutt’altro che scontato, ma i 39 punti racimolati fino ad ora lasciano immaginare che l’obiettivo stagionale, quello della salvezza, sia già stato raggiunto.Buona parte del merito è proprio di, uomo simbolo della squadra di Pagliuca con i suoi gol. Ildiha riservato luci ed ombre alla Juve Stabia, che ha vinto contro Bari (3-1) e Cosenza (3-0), ma ha anche perso nei due big match contro Sassuolo (2-0) e Pisa (3-1).