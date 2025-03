Ilrestodelcarlino.it - Andare a scuola, l’odissea di una disabile

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si consuma quotidianamente a Recanati una vicenda che mette in luce le difficoltà che una giovane studentessa, con problemi di salute, deve affrontare per esercitare un diritto fondamentale: quello all’istruzione. Il caso era emerso diversi anni addietro e allora a interessarsene fu il consigliere della Lega Benito Mariani, che si è battuto affinché il bus di linea facesse una deviazione di 50 metri per far salire la studentessa in piena sicurezza. La ragazza, che abita a Villa Musone di Recanati, ogni mattina veniva accompagnata a piedi dai familiari sino alla fermata del bus in via Capodaglio, arteria frequentatissima di mezzi e, quindi, pericolosa: da lì la giovane, che frequenta l’alberghiero di Loreto, arriva con il pullman a Recanati, dove sale su un altro autobus per raggiungere Loreto.