Liberoquotidiano.it - "Anche senza...". Kyrgios, l'ultima porcheria: "usa" Berrettini per attaccare Sinner

Non si placa più, nemmeno dopo la sospensione di tre mesi che il suo nemico Janniksta scontando, una volta accettato il patteggiamento con la Wada relativo al caso Clostebol. Nickcontinua con le frecciatine, usando i social perl'altoatesinosui social di altri sportivi. In questo caso Matteo, apparso in una foto a torso nudo in un post Instagram di Nothing Major Show, il podcast condotto dai due ex tennisti americani John Isner e Sam Querrey. Il tennista romano è stato infatti votato come il giocatore più ‘hot' dagli ascoltatori del podcast e tra i commenti è spuntato. "clostebol!", ha scritto il 29enne australiano, rimarcando per l'ennesima volta la positività diallo steroide in questione. Insomma, è una ossessione quella di Nick per Jannik, che non smette di attaccarlo.