Ilfattoquotidiano.it - Anche la Corte dei Conti della Lombardia indaga su progetti urbanistici a Milano per presunti danni erariali

La Procura regionale presso ladeisucausati daimmobiliari difiniti al centro delle tante inchiesteprocura meneghina sulla speculazione edilizia. L’ultima delle quali ha portato all’arresto dell’ex vicepresidenteCommissione per il paesaggio Giovanni Oggioni.“Per tutte le vicende per le quali è stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio o l’atto di citazione diretta a giudizio per lottizzazione abusiva – ha spiegato il procuratore Paolo Evangelista -, abbiamo l’obbligo di aprire le istruttorie e dobbiamo fare gli accertamenti, soprattutto per riuscire a determinare i“. Sono quindi aperte istruttorie sui casi di Torre, Bosconavigli e il cantiere di via Fauchè. A questi si aggiunge poi la vicenda delle Park Towers di via Crescenzago, procedimento per il quale si va invece verso la citazione a giudizio di tre dipendenti del Comune per un danno erariale di 300mila euro.