Amici nuove regole per il serale | maglia dorata a rischio

Ildi2025 si avvicina e il regolamento cambia. Fino a poco tempo fa, gli alunni potevano accedere alcon il consenso del loro professore. Ora, per ottenere la, serve il giudizio positivo di tutti i docenti della propria categoria. Inoltre, i concorrenti hanno dovuto indicare chi, secondo loro, non merita il. I nominati hanno ricevuto unarossa e devono sostenere un esame per rimanere in gara.Nuova regola per accedere aldiLa richiesta di Alessandra Celentano è stata accolta dalla produzione. Ora, per ottenere la, gli alunni devono convincere tutti i professori della propria categoria. Per il ballo: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri. Per il canto: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Questa modifica rende più difficile l’accesso al