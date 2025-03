Tarantinitime.it - Ambientalista si sfoga: «Io venduto all’Ilva? Un’infamia, per me parlano le denunce contro acciaieria»

Tarantini Time Quotidiano«Si è. Anche questo si dice adesso di me. Basta odio. Basta dicerie e maldicenze. Se dopo anni in prima linea nella battagliami sono un po’ defilato è solo per questioni di lavoro. Ho sentito in giro delle menzogne gravissime sul mio conto. Questo mi ferisce». È l’amaro sfogo di Fabio Matacchiera,di lungo corso, già presidente dell’associazione Caretta caretta e del Fondo Antidiossina Onlus, docente, produttore del corto “Oltre le nubi” (proprio sugli effetti devastanti dei veleni della grande industria) che ottenne una menzione speciale per l’Ambiente alla 72esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nel 2015.Matacchiera è stato sempre in trincea nella lottal’inquinamento e in difesa del territorio, documentando, sin dagli inizi degli anni Novanta, scarichi di sostanze oleose in mare, discariche abusive, emissioni notturne e subendo per questo inevitabili ripercussioni.