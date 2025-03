Sport.quotidiano.net - Amaro Cudini:: "Ci serviva più lucidità"

Leggi su Sport.quotidiano.net

La seconda sconfitta consecutiva incassata dal Picchio ha riacceso un preoccupante campanello d’allarme. In classifica l’Ascoli si è fatto risucchiare verso la zona playout che ora è tornata alle spalle dei bianconeri soltanto di due punti. Al Curi sembrava andare tutto verso un pareggio praticamente scritto, poi nei minuti di recupero la respinta di Livieri ha messo sui piedi di Cisco la palla dell beffardo ko. Il tecniconon ha potuto nascondere tutta la sua amarezza per la terza sconfitta incassata nelle ultime cinque gare disputate. "C’è amarezza quando perdi prendendo un gol nel recupero – il suo commento –. La prestazione non è stata così offensiva ma comunque di squadra, con compattezza. Avevamo chiuso bene gli spazi al Perugia che nella ripresa ha spinto. Bisognava però essere più attenti ed occorreva leggere meglio alcune situazioni negli uno contro uno.