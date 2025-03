Altro che Donnarumma Inter | nuovo portiere dalla Serie A

Leggi su Sportface.it

L’è alla ricerca di unper la prossima stagione: niente Gigio, l’estremo difensore arriva direttamenteA.Tutto pronto per il rush finale. La stagione è ormai arrivata nel momento più caldo, la concentrazione deve essere massima, ogni errore può costare carissimo. Il pareggio trae Napoli ha lasciato tutto invariato in testa alla classifica diA, ma la lotta al titolo potrebbe clamorosamente allargarsi a quattro squadre: all’Atalanta – terza a – 3 dall’– si è aggiunta anche la Juventus di Thiago Motta, tornata in corsa nell’ultima giornata e adesso solo a -6vetta.L’capolista, a differenza delle altre dirette concorrenti, dovrà fare i conti anche con gli impegni di Champions League. In queste due settimane ci saranno le gare di andate e ritorno degli ottavi di finale contro il Feyenoord, ma l’obiettivo della società è quello di andare più avanti possibile.