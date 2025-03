Formiche.net - Altro caso di abuso della Red Notice. Questa volta riguarda un russo

Imprenditori e manager stranieri arrestati, alla prima notte di soggiorno in Italia, dalle autorità nazionali per la presenza di una Reddell’Interpol, che ha la funzione di consentire proprio l’individuazione e l’arresto provvisorio di una persona ricercata da un determinato Paese, in vista di una richiesta di estradizione. Si tratta di uno schema oramai ricorrente. E noto, grazie anche al faro acceso da Formiche ormai da anni.In questo, si trattava di un economista e uomo d’affari, legato alla vicendabanca Promsvyazbank, tra i più grandi istituti di credito russi. Già i fondatoribanca, i fratelli Dmitry Ananyev e Alexei Ananyev, erano stati indagati e arrestati, con l’istituto di credito che veniva dapprima posto sotto amministrazione controllata da parteBanca centrale russa e poi nazionalizzato.