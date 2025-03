Altro cartello sbagliato stavolta in via del Pratello a Bologna | Controllo elettrico degli accessi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 5 marzo 2025 –con svista. L’errore questa volta non è ortografico, ma più checoncettuale: all’incrocio tra via San Felice e via Marconi, a due passi da piazza Minghetti, la nuova segnaletica verticale che indica la direzione per via delparla di “”.: via Malvasia diventa via Malavasi Probabilmente una svista, un refuso e nulla di più, ma è già il secondo caso in pochi giorno dopo quello di “via Aberti” (invece che Alberti) in zona Mazzini. Viene da chiedere allora cosa possa aver provocato quella che sembra stia diventando un’epidemia dinistica errata. A segnarlo sono i residenti della zona, che ogni giorni passano da via San Felice e questa mattina, a fianco del semaforo, hanno notato l’anomalia.