Lapresse.it - Alto Adige, cade per 300 metri: muore scialpinista

Secondo incidente mortale in poche ore sulle montagne dell’. Dopo l’ex sindaco di Scena Luis Kröll, deceduto nella notte a Innsbruck, un 50enne è caduto per circa 300sulla Punta d’Oberettes, in val Venosta. A dare l’allarme, poco prima delle 12 di stamattina, dei testimoni oculari che lo hanno visto precipitare da una cresta a circa 3.400di quota. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l’elicottero Pelikan 3. L’intervento è stato reso ancora più complicato dal forte vento, oltre che dalla zona particolarmente impervia.