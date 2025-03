Cesenatoday.it - All'Ex Maverik un laboratorio di scrittura e teatro pensato a ricordare la storica discoteca

Leggi su Cesenatoday.it

È in partenza undiper tutti e per tutte, alla scoperta della storia del, locale che ha intrattenuto e visto ballare generazioni e generazioni di ragazzi e ragazze di tutta la Valle del Savio. L'iniziativa va alla ricerca di racconti e aneddoti, e ha in.