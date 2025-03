Secoloditalia.it - Allerta lampade Ikea, a rischio folgorazione per un difetto della spina: l’annuncio ai clienti italiani

Leggi su Secoloditalia.it

campeggia in queste ore tra gli “avvisi importanti” del sito di. Il popolarissimo marchio svedese di arredamento ha deciso di richiamare alcune illuminazioni ea LED da esterno appartenenti alle serie LEDLJUS, SOMMARLÅNKE, STRÅLA, SVARTRÅ e UTSUND per un problema di conformità.Tutti iin possesso delle illuminazioni e dellea LED da esterno appartenenti alle serie LEDLJUS, SOMMARLÅNKE, STRÅLA, SVARTRÅ e UTSUND sono urgentemente invitati a interromperne l’uso e a contattare i contattimultinazionale svedese. A causa di un errore di fabbricazione, ladi alcuni di questi prodotti è risultata non conforme ad uno standard di sicurezza e ciò determina undi. I prodotti interessati possono essere identificati attraverso il nome del driver per LED, la data di produzione del driver per LED e il nome(i dettagli sono riportati di seguito).