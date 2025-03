Juventusnews24.com - Allenamento Juve: ripresa al JTC, inizia la preparazione verso il big match contro l’Atalanta. Il report

di RedazionentusNews24: Atalanta nel mirino. Ildella seduta di oggi allaalla Continassa. Tutte le novitàLatorna in campo:alla Continassail bigcon. Di seguito ildel club.COMUNICATO – «Laè tornata in campo nella mattinata di oggi, 5 marzo, per cominciare a preparare la sfida con. I bianconeri, reduci da cinque successi consecutivi in Serie A, sono distanti 3 punti proprio dai bergamaschi, che arriveranno all’Allianz Stadium domenica 9, con fischio d’inizio alle 20.45.Oggi i bianconeri, dopo la fase di riscaldamento, hanno lavorato divisi in due gruppi: i giocatori meno impegnati nella sfida di lunedì sera con il Verona, hanno affrontato un lavoro atletico supplementare, finalizzato alle conclusioni in porta, mentre il resto della squadra si è focalizzato su esercitazioni di possesso e tecnica.