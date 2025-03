Thesocialpost.it - Allarme per il Norovirus Kawasaki, picco di gastroenteriti. L’esperto: “Può durare settimane”

Silvestro Scotti, medico di famiglia e segretario nazionale Fimmg, lancia l’: “Stiamo registrando molti casi di, un virus gastroenterico arrivato dalla Gran Bretagna, che provocaanche per lunghi periodi”.Leggi anche: Pescara, arriva la diagnosi per i 60 intossicati dopo il sushi: “È, altamente contagioso”: sintomi e durata“Stiamo vedendo una ripresa di casi di influenza stagionale, ma soprattutto un aumento del. Questo virus provoca gastroenterite che solitamente dura 4-5 giorni, ma in pazienti con colon irritabile può persistere anche per. Negli ambulatori dei medici di base, molti pazienti presentano sintomi gastrointestinali”. A parlarne è Silvestro Scotti, medico di famiglia e Segretario della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (Fimmg).