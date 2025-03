Ilrestodelcarlino.it - Allarme nella vicinale a Piavola. La frana intralcia la carreggiata

I lavori di messa in sicurezza del territorio ferito dagli eventi estremi di maggio 2023 non si arrestano. Proseguono infatti le opere di manutenzione straordinaria di ripristino di frane e smottamenti sul versante collinare ma anche gli interventi di messa in sicurezza di interi tratti stradali. È proprio questo il caso di via Rovereto, a circa 300 metri da via Raggi della Torre, in località, messo in sicurezza, a partire da oggi, dagli uffici comunali di Cesena. Nel dettaglio, sui terreni di proprietà privata nel versante in destra idrografica del Rio Mendra e lungo la stradadi uso pubblico via Rovereto, in gestione ai Consorzi Stradali Riuniti, è presente unaattivata a seguito dell’alluvione di maggio 2023. A causa delle recenti precipitazioni piovose lasi è spostata ulteriormente interferendo con l’adiacente Rio Mendra e la stessa strada in oggetto.