Allarme inquinamento | Polveri sottili da record | 68 auto ogni cento abitanti Potenziare ciclabili e bus

Concentrazioni di inquinanti tra le più alte città capoluogo dell’Emilia Romagna e un tasso di motorizzazione molto elevato, praticamente duetre. Nona tappa per la campagna itinerante di Legambiente ‘Città2030, come cambia la mobilità’ che arriva oggi a Modena, dopo aver fatto tappa a Bologna, e sta attraversando lo stivale con l’obiettivo di promuovere una mobilità più sostenibile e favorire la creazione di centri urbani più vivibili entro il 2030. Si è svolto ieri pomeriggio il convegno dedicato all’Officina Windsor Park per discutere di ‘Bus, tram e ferrovia: progetti e investimenti per il futuro del trasporto pubblico a Modena’. Presenti tra gli altri Giulio Guerzoni, assessore alla Mobilità del Comune, e Stefano Reggianini, amministratore unico dell’Agenzia Mobilità di Modena.