Allarme in Abruzzo | oltre un terzo della popolazione è in sovrappeso

L'Aquila - In, il 34,4% degli abitanti è ine il 10,5% è obeso; la regione si colloca al quinto posto in Italia per eccesso ponderale. Secondo recenti dati dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), l'presenta una situazione preoccupante riguardo ale all'obesità. Il 34,4%è in, mentre il 10,5% è obeso, posizionando la regione al quinto posto a livello nazionale. Questi dati sono in linea con la tendenza nazionale che vede il Meridione maggiormente colpito da queste problematiche. In regioni come Molise, Campania, Basilicata e Puglia, quasi la metàlotta con chili di troppo. L'obesità e ilsono riconosciuti dall'Organizzazione MondialeSanità (OMS) come vere e proprie malattie sociali, in quanto favoriscono l'insorgenza di patologie come diabete, ipertensione, arteriosclerosi, insufficienza respiratoria, calcolosi e alcuni tipi di tumore.