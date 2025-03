Alla Leopolda il top dei vini della regione in ‘L’Eccellenza in Toscana’

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Un fine settimana dedicato al meglio dell’enogastronomia toscana con un particolare focus sui. Sabato 8 e domenica 9 marzo,Stazionedi Firenze, va in scena l’edizione numero 23 de L’Eccellenza di Toscana, l’evento di promozione e degustazione più importante dell’anno organizzato da Ais Toscana, Associazione italiana sommelier, con il patrocinioToscana,Città Metropolitana, del Comune di Firenze,Camera di Commercio di Firenze, di PromoFirenze e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica Vetrina Toscana e Fondazione Sistema Toscana. Quest’anno per la prima volta avrà al suo fianco nuovi partner come e l’associazione Donne del VinoToscana.Il programma – con anche gli eventi collaterali – dell’Eccellenza di Toscana 2025 è stato presentato questa mattina a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze,presenzavicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi, del Presidente di Ais Toscana Cristiano Cini e da Giuseppe Salsegretario generaleCamera di commercio di Firenze.