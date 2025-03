Ilfattoquotidiano.it - Alessandro Michele: “Ho portato Gucci da 3 a 10 miliardi. Ho sofferto, ma ora sono arrivato dove dovevo stare”

era come una famiglia: ed è un viaggio che è durato 8 anni e non sette come scrivono tutti e questa è l’unica cosa che mi fa arrabbiare (e ride ndr): mancavano solo 30 giorni agli otto anni e un mese nel nostro lavorotre show e tre campagne! Da ragazzo studioso dico, ‘ma come ho finito quasi tutti gli esami dell’ultimo anno e questi mi tolgono tutto dopo quello che ho fatto?‘”.non usa mezzi termini per ricordare la fine del suo rapporto con, il marchio che ha contribuito a rilanciare a livello globale, portandolo, sotto la sua direzione creativa, “da 3 a 10in 8 anni”.Un addio doloroso, come confessa oggi in un’intervista al Corriere della Sera, ma vissuto senza rancore: “Come in una relazione dici che durerà una vita intera, però finisce. E per me era la vita, ma proprio per questo non posso guardarla con rancore.