Ilgiorno.it - Albosaggia più sicura. Settanta i controllati. Una denuncia per alcol

Oltre quaranta veicoli e circa 70 persone, una delle quali è stata deferita all’autorità giudiziaria per la guida sotto l’influenza dell’alcool. È questo il bilancio dei controlli straordinari nelle ore serali e notturne di venerdì, sabato e domenica scorsi da parte dei carabinieri della Compagnia di Sondrio nel territorio del Comune di, in particolare nelle località Porto, Torchione, Moia e Bordighi. In ogni servizio serale e notturno del fine settimana sono state impiegate simultaneamente quattro pattuglie dell’Arma, che hanno effettuato posti di controllo lungo la provinciale 16 per monitorare la circolazione stradale e controllare i veicoli e le persone in transito. S.B.