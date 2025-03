Oasport.it - Alberto Bruttomesso: “Punto a una vittoria. Ho legato con Buratti e ho un sogno nel cassetto”

A conclusione della Ename Samyn Classic, abbiamo raggiunto il 21enne venetoper parlare dell’inizio di questa sua seconda stagione tra i professionisti. Il portacolori della Bahrain Victorious ha cominciato dall’AlUla Tour, Volta ao Algarve e Kuurne-Bruxelles-Kuurne: “Dopo la Kuurne ho avuto qualche problema fisico e quindi non sapevo cosa aspettarmi in corsa. Con la squadra ci aspettavamo qualcosa in più, ma è tutta esperienza. Nel complesso sono soddisfatto di come sia iniziata questa stagione, le sensazioni sono buone e durante i training camp ho lavorato bene con la squadra“.Su cosa hai lavorato maggiormente quest’inverno? “Ho cercato di migliorare lo sprint e il fondo, ho fatto tanta distanza con anche allenamenti da 7 ore per preparare al meglio corse come AlUla e le Classiche in Belgio”.