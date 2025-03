Anteprima24.it - Albanella, incontro in Prefettura contro emergenza furti

Tempo di lettura: < 1 minutoIl prefetto di Salerno, Francesco Esposito in una seduta del comitato provinciale per l’ordine e la pubblica sicurezza che si è svolta questa mattina nel palazzo di governo ha voluto incontrare il sindaco di: al centro del confronto il fenomeno deiche sta interessando la cittadina eil quale sono state avanzate ipotesi di ronde. Il prefetto Esposito ha detto però no e ha avanzato al sindaco Renato Josca, La possibilità di siglare un protocollo dillo del vicinato, potenziare illi del territorio con gli agenti delle pulizie municipali di più comuni del Vallo di Diano.Per questo, nei prossimi giorni, ci sarà anche la convocazione di altri sindaci del Vallo di Diano per effettuare un’analisi sull’andamento della criminalità per attuare linee strategiche per contrastare il fenomeno dei