Ilfattoquotidiano.it - Alain Delon dimenticato dall’Academy, nessun ricorso nella notte degli Oscar 2025

David Lynch, Donald Sutherland, Maggie Smith mano. In Memoriam, la rapida carrellata che durante laricorda le figure del mondo del cinema scomparse l’anno precedente, quest’anno ha fatto una vittima (pardon) illustre. L’attore francese morto l’agosto scorso ad 88 anni non è apparso con il suo bel viso e i suoi indimenticabili occhi azzurri tra cameramen, truccatrici, assistenti alla regia hollywoodiani non proprio celebri, sfilatimanciata di istanti del commosso ricordo dell’Academy.Certo, nelle scorse ore c’è chi contesta la mancanza di un fotogramma anche per Shannen Doherty (che comunque ha fatto tanta e praticamente solo tv) o di Michelle Trachtenberg (anche lei serie, serie, serie); ma la dimenticanza rispetto adè un tantino più evidente.