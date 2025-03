Lanazione.it - Al Teatro della Rosa va in scena ’Lo spettacolo di Ballantini’

Si alza il sipario aldi Pontremoli, questa sera alle 21 su "Lodi Ballantini Storia di Prezzemolina", conseguenza di 40 anni nei panni di altri, un’esibizione che porta sul palco, una scelta di trasformazioni doc dai 40 anni di attività del comico livornese. Dieci cavalli di battaglia interpretati dal suo sorprendente trasformismo, soprattutto quelli legati a episodi curiosi che in tv non si sono visti e quelli maggiormente legati al mondomusica. Per ognuno, c’è il racconto dei retro, dagli incontri faccia a faccia imitatore-imitato, con relative conseguenze tragicomiche di una carriera sia televisiva (Striscia La Notizia) che teatrale, totalmente vissuta nei panni di altri. Scritto e interpretato da Dario Ballantini, fisarmonica e arrangiamenti Marcello Fiorini, regia Massimo Licinio, costumi Nadia Macchi e Dario Ballantini, sartoria Teresa Bombardini, materiali trucco Mariangela Palatini, materiali video Archivio Striscia La notizia e direzione tecnica di Claudio Allione.