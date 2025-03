Ilgiorno.it - Al Tambourine si suona (anche) l’onda new wawe

Le sonorità scure e malinconiche della new wave, tra suggestioni oniriche e toni introspettivi. Male risate urticanti della stand-up comedy e una serata in cui ripercorrere tutte le canzoni e le atmosfere degli anni ‘90 e dei primi anni Duemila. Sono i concerti e gli spettacoli che animeranno da qui al weekend ildi Seregno. Si comincerà con la verve intelligente e divertente dello “Stand Up Comedyficio“, la rassegna guidata da Alessio Parenti e dedicata agli stand-up comedians: domani alle 21.30 saranno così di scena 3 diversi artisti, che si alterneranno sul palco di via Carlo Tenca microfono alla mano e niente filtri, ognuno con monologhi graffianti e battute urticanti, tanta ironia e osservazioni pungenti e sfrontate sulla vita. A darsi il cambio sotto i riflettori saranno Mary Sarnataro, già volto di Colorado e di Saturday Night Live, nonché una delle inviate più note del programma tv Le Iene; Omar Pirovano, già apprezzato a Zelig, Made in Italy e Camera Cafè; Francesco Migliazza, comicolui visto più volte a Zelig.