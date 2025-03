It.insideover.com - Al-Sisi lancia il Piano Marshall arabo per Gaza ma gli Usa rispondono picche

Una sfida aperta a Donald Trump e Benjamin Netanyahu e alla loro prospettiva di ridisegnare unilateralmente il Medio Oriente, e una dimostrazione di unità del mondo: il vertice del Cairo convocato dal presidente egiziano Abdul Fattah al-ha fatto emergere un progetto in tre fasi dal valore di oltre 50 miliardi di euro per coinvolgere gli Stati della regione nella ricostruzione dimartoriata dalla guerra, inserire il futuro della Striscia nel quadro della difesa dei diritti dei palestinesi e promuovere trattative diplomatiche volte a trovare un prosieguo al cessate il fuoco oramai in un limbo. Usa e Israele però non ci stanno, proseguendo in un ostruzionismo che non aiuta alla pace nella regione. Sia Donald Trump che Benjamin Netanyahu hanno respinto al mittente la proposta, che pure si basava su tre fasi ben delineate.