Al ristorante vorremmo l’olio à la carte

Immaginate di sedervi al tavolo del vostropreferito e di trovare una carta con una selezione di olii extra vergine d’oliva tra cui scegliere e, magari, anche alcuni abbinamenti consigliati in base ai piatti del menu. Per adesso, forse, succede solo in qualche raro caso, ma sarebbe il desiderio del 37 per cento degli italiani che, secondo un’indagine dell’Osservatorio SOL2EXPO-Nomisma, vorrebbe poter scegliereextravergine d’oliva dal menu. La ricerca, svolta su un panel rappresentativo di mille consumatori, delinea i contorni del rapporto tra gli italiani e uno dei prodotti più caratteristici della nostra tavola ed è stata presentata in occasione di Sol2Expo – Full Olive Experience, salone di Veronafiere dedicato alla filiera dell’olivo e delin corso in questi giorni a Verona.