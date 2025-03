Unlimitednews.it - Al Real il derby d’andata contro l’Atletico: 2-1 al Bernabeu

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Ildi Madriddegli ottavi di Champions se lo porta a casa ilche si impone sulper 2-1, pur non giocando una partita indimenticabile. Al Santiago Bernabèu si vedono solo gol belli: a regalare l’andata ad Ancelotti ci pensano Rodrygo e Brahim Diaz con un gol per tempo. Il momentaneo pareggio era stato firmato da Alvarez. E’ stato unmolto teso e dai ritmi bassi. Ilvince la partita non di squadra, ma grazie ai suoi campioni. A differenza di un Atletico più corale per almeno un’ora di gioco, la squadra di Ancelotti è apparsa a più riprese sfilacciata. Serata negativa sia per Vinicius che per Mbappè, pigri nel rincorrere gli avversari, nervosi e poco incisivi.Il primo colpo della serata lo battono i Blancos con Rodrygo che stappa il match dopo appena quattro minuti.