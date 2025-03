Ilrestodelcarlino.it - Al porto spunta la ’passeggiata sull’acqua’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Game over: lavori terminati. Restano da rimuovere solo alcune strutture di cantiere e le boe di segnalazione provvisoria all’imboccatura fluviale. Pensato come intervento di protezione delcanale dalle burrasche – che mettono a rischio pescherecci e barche da di– il prolungamento del molo sul lato di Igea Marina è diventato anche un frequentatissimo luogo d’incontro. Una vera e propria, che da giorni residenti e non solo hanno iniziato a frequentare scattando quantità industriali di foto e selfie, pubblicati sui social. "È possibile che l’estate prossima occorra contingentare gli accessi, magari facendo pagare il biglietto", scherza Roberto Sancisi, presidente del Circolo nautico di Bellaria Igea Marina. Che fa il punto dopo la conclusione dell’intervento da 2,4 milioni di euro che ha visto il prolungamento del molo di levante con il nuovo ’pennello’, realizzato con la posa di ben 25mila tonnellate di massi ciclopici.