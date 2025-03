Ilgiorno.it - Al Famedio sepolture anche in coppia

Cambia il regolamento del, il Pantheon del Cimitero Monumentale dove sono sepolti i grandi milanesi, per permettereai coniugi dei benemeriti di essere sepolti insieme ai loro cari. La modifica, che dovrà passare dal Consiglio comunale, è stata illustrata ieri in commissione dall’assessora ai Servizi civici Gaia Romani. Il ricongiungimento delle salme non sarà automatico e ci sarà discrezionalità da parte della Giunta, inoltre i costi saranno a carico dei richiedenti quindi dei parenti. Mentre per il benemerito sepolto alè il Comune che pensa a tutte le spese. Devono inoltre essere rispettate alcune caratteristiche, innanzitutto ci deve essere lo spazio per la tumulazione nello stesso manufatto dei resti ossei o delle ceneri del coniuge, con cui ci deve essere stato un matrimonio o unione civile, niente coppie di fatto quindi.