Sololaroma.it - Ajax-Eintracht Francoforte, il pronostico: gara tirata, ma Farioli vuole il colpaccio

Leggi su Sololaroma.it

Iniziate le gare d’andata degli ottavi di finale di Champions, ma un appassionate giovedì 6 marzo di Europa League è alle porte. Occhi chiaramente puntati su Roma-Athletic Club, ma il programma di gare prevede anche un interessantissimo, di scena all’Amsterdam Arena alle 21:00. Due squadre che stanno portando avanti una stagione molto positiva in patria, ma c’è tanta voglia di ben apparire anche in campo europeo.Dopo un paio d’anni decisamente difficili, di transizione, i lanceri si stanno rilanciando alla grande in Olanda, grazie ad un Francescoche sta stupendo alla sua prima stagione alla guida della squadra. Il primato in Eredivisie, a +8 sul PSV Eindhoven, è il preludio al ritorno alla vittoria del titolo nazionale, ma l’Europa League è una grande occasione: dopo un maxi girone da sufficienza risicata, con il 12° posto finale, ed un play-off da brividi passato ai supplementari, in 10 uomini, contro l’Union St.